Calcio | in Premier League e Championship al via test per aree con posti in piedi sicure

Londra, 22 set. (Adnkronos) - I club della Premier League e della Championship inglese potranno offrire aree in piedi autorizzate dal 1° gennaio del prossimo anno come parte di un programma pilota. L'Autorità per la sicurezza dei campi sportivi (SGSA) ha presentato i piani oggi. L'introduzione di aree di sicurezza designate significherebbe la fine del divieto generale di stare in piedi nelle prime due divisioni del Calcio inglese, in vigore da oltre 25 anni. I club devono richiedere di far parte del programma "early adopter" entro il 6 ottobre e, se approvati, potranno gestire un'area in piedi autorizzata da Capodanno fino alla fine della stagione. La SGSA ha affermato che il progetto sarà valutato in ...

