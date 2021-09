Calci e pugni agli anziani genitori per avere il denaro per comprarsi la droga (Di mercoledì 22 settembre 2021) I carabinieri di Cremona hanno arrestato un uomo di 43 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, residente a Cremona e pregiudicato, da anni vessava e maltrattava gli anziani genitori con i quali ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) I carabinieri di Cremona hanno arrestato un uomo di 43 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, residente a Cremona e pregiudicato, da anni vessava e maltrattava glicon i quali ...

