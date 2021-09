Barcellona, Koeman legge un comunicato in conferenza: “Il club è con me”. Ma Laporta è sorpreso e in disaccordo (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Il club è con me in un momento di ricostruzione. La situazione economica della società è vincolata a quella sportiva e viceversa. Noi, come squadra, dobbiamo ricostruire senza poter fare grandi investimenti. Per farlo abbiamo bisogno di tempo. I giovani talenti di oggi possono diventare le nuove stelle del calcio mondiale in un paio d’anni. Il lato positivo di dover ricostruire una squadra è che i giovani avranno le loro opportunità come le hanno avute ai loro tempi Xavi e Iniesta, però chiediamo tempo e pazienza”. Niente domande da parte dei giornalisti per Ronald Koeman in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno del Barcellona, ma soltanto un lungo comunicato letto dall’allenatore olandese: “Il processo di ricostruzione che stiamo affrontando con la squadra merita di essere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ilè con me in un momento di ricostruzione. La situazione economica della società è vincolata a quella sportiva e viceversa. Noi, come squadra, dobbiamo ricostruire senza poter fare grandi investimenti. Per farlo abbiamo bisogno di tempo. I giovani talenti di oggi possono diventare le nuove stelle del calcio mondiale in un paio d’anni. Il lato positivo di dover ricostruire una squadra è che i giovani avranno le loro opportunità come le hanno avute ai loro tempi Xavi e Iniesta, però chiediamo tempo e pazienza”. Niente domande da parte dei giornalisti per Ronaldinstampa alla vigilia del prossimo impegno del, ma soltanto un lungoletto dall’allenatore olandese: “Il processo di ricostruzione che stiamo affrontando con la squadra merita di essere ...

