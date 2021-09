Accoltellato sul bus a Rimini | Tamim è a casa Il papà | quanto affetto per mio figlio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Doni e pensieri per il bimbo di 6 anni dimesso dall'ospedale. "Poteva morire, pena massima per l'aggressore" di MANUEL SPADAZZI

Doni e pensieri per il bimbo di 6 anni dimesso dall'ospedale. "Poteva morire, pena massima per l'aggressore" di MANUEL SPADAZZIDuula dapprima aveva ferito due donne controlloribus della linea 11 a Miramare , poi durante la fuga aveva colpito altre tre persone, tra cui il piccolo Tamim in viale Regina Elena. I poliziotti ...In manette il 16enne che ha ferito due giovani sul lungomare di Cattolica: dietro l’aggressione ci sarebbe una vicenda di droga ...Rimini, doni e pensieri per il bimbo di 6 anni dimesso dall’ospedale. "Poteva morire, pena massima per l’aggressore" ...