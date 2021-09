Voglio essere un mago!: al via stasera su Rai2 il talent in stile Harry Potter con Raul Cremona e Silvan (Di martedì 21 settembre 2021) Debutta stasera su Rai2 in prima serata Voglio essere un mago!, il reality/talent per novelli Harry Potter con Raul Cremona e Silvan. Prende il via stasera su Rai2 alle 21:20 Voglio essere un mago!, il nuovo reality-talent, prodotto in collaborazione con Stand by me, in cui dodici ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti. Sette ragazzi e cinque ragazze che, nella prima puntata, dovranno cominciare a seguire i corsi e provare a migliorare in varie specialità magiche con la guida di insegnanti esperti: Eleonora Di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Debuttasuin prima serataun, il reality/per novellicon. Prende il viasualle 21:20un, il nuovo reality-, prodotto in collaborazione con Stand by me, in cui dodici ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, si mettono alla prova per trasformarsi da apprendisti in incantatori e illusionisti professionisti. Sette ragazzi e cinque ragazze che, nella prima puntata, dovranno cominciare a seguire i corsi e provare a migliorare in varie specialità magiche con la guida di insegnanti esperti: Eleonora Di ...

