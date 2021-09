Royal Family | è nata! Elisabetta bisnonna ancora una volta | grande gioia

(Di martedì 21 settembre 2021) Magnifica notizia per la Reginache diventadi nuovo: la Principessa ha dato alla luce una bambina, che! Fiocco rosa in Casa Windsor: la Famiglia Reale si arricchisce di un nuovo membro, una femmina per l’esattezza. La Principessa Beatrice di York, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, è diventata mamma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Immediate le congratulazioni della Royal Family, così come quelle di Eugenie, le più informali di tutti. Le due sorelle sono legatissime e ora, come sottolineato dalla secondogenita, cresceranno insieme i loro figli. Il prossimo 22 settembre la Royal Family condividerà con gli inglesi e con il mondo intero le storie più divertenti ed emozionanti sulla vita del principe Filippo. La storia di una vita lunga e piena che passerà attraverso il racconto dei membri della famiglia. Come riporta «The Telegraph» l'emittente ha offerto a Tiggy Legge-Bourke, ex nanny di William e Harry, un risarcimento di 100 mila sterline. Perché per convincere Diana a concedere la famigerata intervista. Magnifica notizia per la Regina Elisabetta che diventa bisnonna di nuovo: la Principessa ha dato alla luce una bambina, che gioia!