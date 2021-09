Ondate di calore, Napoli la città più a rischio (Di martedì 21 settembre 2021) Secondo una recente analisi, la citta di Napoli registra un alto numero di Ondate di calore. Le ripercussioni sono importanti. In aumento questi fenomeni molto pericolosi per l’uomo (Foto di Gerd Altmann da Pixabay)Le Ondate di calore crescono sempre di più ed investono con veemenza le città italiane. Secondo il rapporto “Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane” è Napoli a subire i maggiori effetti di questo fenomeno. La città flegrea fa registrare 50 giorni in più di caldo intenso dall’inizio del secolo. Leggi anche-> Napoli, arrestato narcotrafficante: era latitante dal 2004 Sono comprese in questa particolare classifica le città ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 settembre 2021) Secondo una recente analisi, la citta diregistra un alto numero didi. Le ripercussioni sono importanti. In aumento questi fenomeni molto pericolosi per l’uomo (Foto di Gerd Altmann da Pixabay)Ledicrescono sempre di più ed investono con veemenza leitaliane. Secondo il rapporto “Analisi del. I cambiamenti climatici in seiitaliane” èa subire i maggiori effetti di questo fenomeno. Laflegrea fa registrare 50 giorni in più di caldo intenso dall’inizio del secolo. Leggi anche->, arrestato narcotrafficante: era latitante dal 2004 Sono comprese in questa particolare classifica le...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ondate di calore e alluvioni, a rischio sei città italiane. Rapporto Cmcc su Napoli, Venezia, Roma, Milano, Bologna… - RaiNews : Ondate di calore e alluvioni colpiranno le città italiane a causa dell'emergenza climatica in atto - allegra134 : RT @catlatorre: Secondo studi pubblicati oggi da Repubblica, con i cambiamenti climatici in atto, in sei città italiane (Milano, Torino, Bo… - Giuli_x02 : RT @catlatorre: Secondo studi pubblicati oggi da Repubblica, con i cambiamenti climatici in atto, in sei città italiane (Milano, Torino, Bo… - infoitinterno : 6 città italiane colpite dalla crisi climatica. Ondate di calore prolungate e alluvioni i rischi maggiori -