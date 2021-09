Marca | James Rodriguez lascia l’Everton per andarsene in Qatar

Advertising

napolista : Il quotidiano spagnolo riporta che il colombiano sta per legarsi all'Al-Rayyan per la gioia dell'Everton che rispar… -

Ultime Notizie dalla rete : Marca James

Commenta per primo Nuova avventura perRodriguez . Il trequartista colombiano è pronto a lasciare l' Everton per l' Al Rayyan . Come scrive, l'ex Real Madrid oggi sosterrà le visite mediche in Qatar.Bond è tornato. Vale la pena aspettare le cose migliori della vita. No Time To Die al ... altra storicadi birre, ma in questo caso non si può negare che la frase calzi a pennello con ...