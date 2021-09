L’Unione europea vuole proibire le munizioni in piombo ai cacciatori (e sarebbe ora) (Di martedì 21 settembre 2021) L’Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa) sta vagliando la possibilità di vietare l’uso delle munizioni in piombo, e questa eventualità ha gettato nello sconforto migliaia di cacciatori. Un sondaggio realizzato dalla Federazione europea della caccia (Face) ha evidenziato che, se il bando entrerà in vigore, il 25% dei cacciatori interromperà le proprie attività ed un altro 30% le ridurrà in maniera consistente. Il 34% delle armi non è compatibile con munizioni non di piombo e i costi per sostituirle ammonterebbero, secondo stime prudenti, a quasi 15 miliardi di euro. Solo il 30% dei cacciatori può conformarsi alla restrizione e la riduzione delle attività venatorie potrebbe generare – dato che la spesa annuale per singolo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 settembre 2021) L’Agenziadelle sostanze chimiche (Echa) sta vagliando la possibilità di vietare l’uso dellein, e questa eventualità ha gettato nello sconforto migliaia di. Un sondaggio realizzato dalla Federazionedella caccia (Face) ha evidenziato che, se il bando entrerà in vigore, il 25% deiinterromperà le proprie attività ed un altro 30% le ridurrà in maniera consistente. Il 34% delle armi non è compatibile connon die i costi per sostituirle ammonterebbero, secondo stime prudenti, a quasi 15 miliardi di euro. Solo il 30% deipuò conformarsi alla restrizione e la riduzione delle attività venatorie potrebbe generare – dato che la spesa annuale per singolo ...

Advertising

UniLUISS : Al via, 'Il potere della verità al tempo della disinformazione'. Nasce l'Italian Digital Media Observatory @IDMO_it… - Quirinale : #Mattarella: L’Alleanza Atlantica rappresenta per l’Italia una pietra angolare della politica di sicurezza nel coor… - masechi : ?? La Francia ha cancellato una serata di gala a Washington. Doveva festeggiare l’alleanza con gli Stati Uniti. A Pa… - LBasemi : RT @SionRomina: Ombre su Ursula Von der Leyen e il vaccino: quei messaggi nascosti con l'ad di Pfizer – Il Tempo - Spenk78 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Se l'Unione Europea dice che non si possono assolutamente discriminare i cittadini che hanno liberamente scelto di non… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione europea Speciale Europa, notizie dall'Unione europea: l'edizione di settembre Regione Toscana