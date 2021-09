Kena | Bridge of Spirits imperdibile? I voti delle recensioni della critica

(Di martedì 21 settembre 2021) Oggi è finalmente il grande giorno di uno dei giochi più attesi di questo 2021, un progetto indie che sin dal suo annuncio ha stupito per lo splendido impatto visivo e per la sensazione di essere un progetto incredibilmente vicino agli AAA più blasonati. La nostra recensione diofa cura di Virginia Paravani campeggia già in prima linea sulle nostre pagine ma è arrivato il momento di scoprire anche le impressioniinternazionale. Attualmente il gioco di debutto di Ember Lab sfoggia un ottimo 85/100 su OpenCritic e si comporta molto bene anche altrove. Per il momento l'unico Metascore disponibile su Metacritic è quello PS5 dato che non ci sonoper PS4 e che su PC ne contiamo solo un paio e anche in questo caso la valutazione è di 85/100. I ...

Kena Bridge of Spirits Piattaforma: PC, PS4, PS5 Genere: action - adventure Data di uscita: 21 Settembre 2021 Sviluppatore: Ember Labs Distributore: Ember Labs