Gli zii paterni di Eitan | ' Confidiamo nei giudici | è stato rapito'

Ultime Notizie dalla rete : Gli zii

ANSA Nuova Europa

Cosìpaterni di Eitan, Or e Aya, stanno vivendo l'attesa per l'udienza di giovedì a Tel Aviv, fissata dopo l'istanza della zia che ha chiesto il rientro immediato in Italia del bambino. Eitan,...commenta 'Attendiamo l'udienza e confidiamo nei giudici che decidano sulla base della Convenzione dell'Aja sui rapimenti internazionali di minori'. Cosìpaterni di Eitan, Or e Aya, stanno vivendo l'attesa per l'udienza di giovedì a Tel Aviv, fissata dopo l'istanza della zia che ha chiesto il rientro immediato in Italia del bambino. Eitan, ..."Attendiamo l'udienza e confidiamo nei giudici che decidano sulla base della Convenzione dell'Aja sui rapimenti internazionali di minori". Così gli zii paterni di Eitan, Or e Aya, stanno vivendo l'att ...C’è attesa per l‘udienza che si terrà a Tel Aviv per decidere le sorti di Eitan Biran, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone e al centro di una contesa internazionale fra due famiglie. La vice ...