GF Vip | lo sfogo in puntata di Amedeo Goria | “Devo tutelarmi”

(Di martedì 21 settembre 2021) Durante l’ultimadel GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, si è parlato di uno degli argomenti che negli ultimi giorni ha infiammato il web: il comportamento di. Davanti a quanto detto e mostrato, il giornalista, visibilmente alterato, si è lasciato andare ad un duro. IL CASO– L'articolo

Advertising

Novella_2000 : Amedeo Goria, furioso con Sonia Bruganelli, chiede di parlare con il suo agente: lo sfogo in diretta (VIDEO) #gfvip - danziarn : @Dan03621335 @dessere88 Si anche di tutti gli enti e dei singoli funzionari . Dei collaborazionisti come i giornali… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Ne abbiamo le tasche piene' Contro chi sbotta #Signorini al #gfvip Telespettatori sconcertati, lo sfogo mai sentito ?? https… - tempoweb : 'Ne abbiamo le tasche piene' Contro chi sbotta #Signorini al #gfvip Telespettatori sconcertati, lo sfogo mai sentit… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Tommaso Eletti vuole abbandonare il reality? Lo sfogo del gieffino nella notte #gfvip #tommasoeletti -

Ultime Notizie dalla rete : Vip sfogo

Durante la terza puntata del Grande Fratellosi è parlato anche di Amedeo Goria e Ainett Stephens . Il giornalista sportivo ha subito ...e la moglie di Paolo Bonolis hanno assistito allodel ...Grande Fratello, Amedeo Goria furioso: 'Non sono un porco! Voglio essere tutelato' . Il giornalista, accusato di ... Dopo questoperò il conduttore vuole fare una precisazione: ' Nessuno ti ha ...Durante l'ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, si è parlato di uno degli argomenti che negli ultimi giorni ha infiammato il ...Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri non si dà pace: "Sono uno sfigato" Nella terza puntata del GF Vip di ieri sera ne sono successe di tutti i colori.