Evergrande sarà un duro colpo per la Cina ma non è la nuova Lehman (Di martedì 21 settembre 2021) No, il crac di Evergrande non è una nuova Lehman Brothers. I timori che il colosso immobiliare di Shenzhen schiacciato da 305 miliardi di dollari di debiti possa trasCinare con sé il settore finanziario, innescando un maxi-contagio anche al di fuori dei confini cinesi, si sono palesati nel black monday dei listini mondiali. Lunedì la società ha lasciato sul terreno più del 10% alla Borsa di Hong Kong, ai minimi da maggio 2010, confermandosi sotto una crescente pressione in vista anche della scadenza di giovedì quando è in calendario il pagamento di interessi su bond offshore. Ma la paura che, senza salvataggi esterni, Evergrande non sia in grado di ripagare i suoi debiti a breve scadenza (secondo Standard&Poor's, dovrà ripagare più di 35 miliardi nei prossimi dodici mesi), e che un suo fallimento ...

