Esperti | Tecnologia sempre più ponte tra medico e paziente

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. - Dall'intelligenza artificiale alla diagnostica per immagini, al teleconsulto e al tele - monitoraggio: tutti esempi che segnalano un cambiamento in corso che vapiù nella ...

Adnkronos

C'è la, ci si crede, ma serve un piano da disegnare intorno al paziente". La- è emerso dal dibattito - aiuta il medico, il paziente e il caregiver in molteplici attività. "Un ...E lache aiuta il medico a intercettare il paziente a rischio di una patologia è stata protagonista del sesto Talk di Alleati per la Salute, il portale dedicato all'informazione medico - ...La tecnologia può migliorare il percorso di cura del paziente cronico. L’intelligenza artificiale (Ai), la diagnostica per immagini, il teleconsulto e il tele-monitoraggio stanno cambiando la medicina ...PALERMO (ITALPRESS) - Una rete di consulenti ed esperti a disposizione delle aziende per sfruttare al meglio le occasioni del Piano di Transizione 4.0 il p ...