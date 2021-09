Città Alta | il ‘Comitato Vittime del Traffico’ | “In via San Lorenzo nulla è cambiato | situazione insostenibile”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo. “Apprendiamo in via ufficiosa che via Sansarà presto chiusa al traffico per lavori alla rete dell’acqua o del gas. Ma nessun avviso è stato esposto. Nessuna comunicazione è stata fatta ai residenti. E questo avviene mentre nelle vie Sane Tassis sorgono tre ponteggi per lavori di rifacimento facciate”. È quanto sostiene il “Comitatodel Traffico Bergamo“, che sottolinea comesiadall’ultima lettera inviata a Palazzo Frizzoni ormai quattro anni fa, sulla “viabilità – così la definivano – in via Sane dintorni”. I membri del comitato avevano chiesto al sindaco Giorgio Gori “un intervento per proteggere residenti e pedoni” dai rischi a cui sarebbero quotidianamente esposti. “Una ...