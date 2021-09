Ciclismo, Mondiali 2021: le previsioni meteo per la prova in linea di domenica. Possibile pioggia, Sonny Colbrelli ci spera (Di martedì 21 settembre 2021) È la gara più attesa della settimana iridata, quella più emozionante e nella quale si assegnerà molto probabilmente la maglia più importante. domenica 26 settembre in programma la prova in linea degli uomini élite dei Mondiali di Ciclismo 2021 in Belgio, nelle Fiandre, con tantissimi ciclisti pronti a contendersi il titolo. Percorso da Classiche del Nord, molto insidioso con i suoi muri (oltre 2500 metri di dislivello), ma, oltre alle salite, come spesso abbiamo visto in terra belga, i problemi arrivano soprattutto per le strade. Curve e controcurve, continui rilanci, carreggiate molto strette e sulle quali ci saranno diverse difficoltà. Un ulteriore colpo di scena potrebbe arrivare dal meteo. Come spesso accade, in un evento del genere, già da molto giorni prima si ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) È la gara più attesa della settimana iridata, quella più emozionante e nella quale si assegnerà molto probabilmente la maglia più importante.26 settembre in programma laindegli uomini élite deidiin Belgio, nelle Fiandre, con tantissimi ciclisti pronti a contendersi il titolo. Percorso da Classiche del Nord, molto insidioso con i suoi muri (oltre 2500 metri di dislivello), ma, oltre alle salite, come spesso abbiamo visto in terra belga, i problemi arrivano soprattutto per le strade. Curve e controcurve, continui rilanci, carreggiate molto strette e sulle quali ci saranno diverse difficoltà. Un ulteriore colpo di scena potrebbe arrivare dal. Come spesso accade, in un evento del genere, già da molto giorni prima si ...

