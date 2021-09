Calcio: Serie A, Atalanta-Sassuolo 2-1, decide Zappacosta (Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo, 21 set. (Adnkronos) – L’Atalanta si impone 2-1 sul Sassuolo, sale a 10 punti in classifica e trova la prima vittoria casalinga a Bergamo. A decidere la sfida Zappacosta dopo il gol iniziale di Gosens e la rete neroverde di Berardi. La squadra di Dionisi resta ferma a 4 punti. I nerazzurri partono subito forte e al 3? Zappacosta serve Malinovskyi che crossa forte e basso dalla destra per Gosens che in spaccata insacca con il sinistro per l’1-0. Il Sassuolo risponde al 12? palla per Defrel che, solo davanti a Musso, calcia incredibilmente alto. La gara è aperta e al 15? ancora una grande azione nerazzurra ma Muldur anticipa Gosens che era pronto alla doppietta. Poi al 32? Pazzesca occasione per l’Atalanta! Lancio per Pessina che entra in area ma calcia sul ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo, 21 set. (Adnkronos) – L’si impone 2-1 sul, sale a 10 punti in classifica e trova la prima vittoria casalinga a Bergamo. Are la sfidadopo il gol iniziale di Gosens e la rete neroverde di Berardi. La squadra di Dionisi resta ferma a 4 punti. I nerazzurri partono subito forte e al 3?serve Malinovskyi che crossa forte e basso dalla destra per Gosens che in spaccata insacca con il sinistro per l’1-0. Ilrisponde al 12? palla per Defrel che, solo davanti a Musso, calcia incredibilmente alto. La gara è aperta e al 15? ancora una grande azione nerazzurra ma Muldur anticipa Gosens che era pronto alla doppietta. Poi al 32? Pazzesca occasione per l’! Lancio per Pessina che entra in area ma calcia sul ...

