STAR IN THE STAR, MEDIASET MINACCIA QUERELE: MASCHERE ORRENDE, È UNA TRUFFA! (Di lunedì 20 settembre 2021) Non c’è pace per STAR in the STAR. Non è bastata la partenza horro con appena l’11% di share e nemmeno 2 milioni di media (Rai1 al 24,4% ha più che doppiato lo show) e tutte le critiche piovute contro il talent condotto da Ilary Blasi. Giunge notizia da Dagospia dell’ira di Pier Silvio Berlusconi che MINACCIA QUERELE alla società di produzione Banijay per aver disatteso gli impegni. Se la prossima puntata, prevista giovedì sera su Canale 5, non verrà rivoluzionata ovvero ci saranno delle MASCHERE tali e quali alle STAR originali e non inquietanti MASCHERE di cera che fanno cambiare canale, oltre che rendere impossibile ai vip la possibilità di cantare live (ecco il perché del playback), si procederà per vie legali. ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 settembre 2021) Non c’è pace perin the. Non è bastata la partenza horro con appena l’11% di share e nemmeno 2 milioni di media (Rai1 al 24,4% ha più che doppiato lo show) e tutte le critiche piovute contro il talent condotto da Ilary Blasi. Giunge notizia da Dagospia dell’ira di Pier Silvio Berlusconi chealla società di produzione Banijay per aver disatteso gli impegni. Se la prossima puntata, prevista giovedì sera su Canale 5, non verrà rivoluzionata ovvero ci saranno delletali e quali alleoriginali e non inquietantidi cera che fanno cambiare canale, oltre che rendere impossibile ai vip la possibilità di cantare live (ecco il perché del playback), si procederà per vie legali. ...

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - lepenisdegaga : RT @AndreaGalastro: piersilvio in tribunale che cerca di spiegare al giudice la truffa di star in the star - 95_addicted : RT @trash_italiano: Mediaset pronta ad agire per vie legali contro Banijay per Star in the Star. L’indiscrezione: “si parla di truffa” http… - 95_addicted : RT @itsgebher: A Piersilvio chiaramente non gliene fregava una mazza di Star in the star ma dopo l'11% si è incuriosito ed è andato a veder… -