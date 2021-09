Spara in università e poi viene abbattuto dalla polizia: otto studenti morti in Russia (Di lunedì 20 settembre 2021) Avrebbe inoltre pianificato l'attacco da tempo, senza l'aiuto di nessuno, e stamattina lo ha portato a termine. Un uomo ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'università di Perm, in Russia, ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 settembre 2021) Avrebbe inoltre pianificato l'attacco da tempo, senza l'aiuto di nessuno, e stamattina lo ha portato a termine. Un uomo ha aperto il fuoco in uno degli edifici dell'di Perm, in, ...

Advertising

ilfaroonline : Dramma in Siberia, studente di giurisprudenza spara in università: morti e feriti - Resistenza15 : @ram10sin @lucianocapone Sì, certo. Lo studiano nelle università di tutto il pianeta, lo venerano da Yale a Berkele… - infoitinterno : Lascia messaggio 'non è terrorismo'. Poi spara e uccide all'Università di Perm - Lazzaro1969 : Russia, studente spara all'Università di Perm: 8 morti e una decina di feriti. Era il test d'ingresso al corso 'Usi… - tempoweb : Choc all'università: 18enne fa 8 morti. Il post agghiacciante, poi la strage VIDEO #russia #perm #20settembre… -