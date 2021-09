Scherzi a Parte, Giulia Salemi in lacrime per uno scherzo in diretta (con la complicità di Pierpaolo Pretelli) (Di lunedì 20 settembre 2021) Tra le vittime della seconda puntata di Scherzi a Parte, l’ex gieffina Giulia Salemi. In diretta Enrico Papi e il suo staff, con la complicità di Pierpaolo Pretelli, hanno fatto credere all’italo-persiana di dover scattare delle foto sul set per una sauna portatile. Piccolo intoppo, però, per la bellissima influencer a fine lavoro. Appena, infatti, i tecnici hanno provato a farla uscire dalla sauna, si sono accorti che la stessa si era bloccata e Giulia è rimasta intrappolata al suo interno. Numerosissimi i tentativi fatti per tirarla fuori da lì, mentre la Salemi, in lacrime, continuava a non credere a cosa stesse succedendo, mentre in studio gli altri ospiti offrivano la propria ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 settembre 2021) Tra le vittime della seconda puntata di, l’ex gieffina. InEnrico Papi e il suo staff, con ladi, hanno fatto credere all’italo-persiana di dover scattare delle foto sul set per una sauna portatile. Piccolo intoppo, però, per la bellissima influencer a fine lavoro. Appena, infatti, i tecnici hanno provato a farla uscire dalla sauna, si sono accorti che la stessa si era bloccata eè rimasta intrappolata al suo interno. Numerosissimi i tentativi fatti per tirarla fuori da lì, mentre la, in, continuava a non credere a cosa stesse succedendo, mentre in studio gli altri ospiti offrivano la propria ...

