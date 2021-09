Omicidio Willy, madre dei fratelli Bianchi: 'In prima pagina, manco fosse morta la regina' (Di lunedì 20 settembre 2021) La donna, in un'intercettazione con il figlio Gabriele, sembra sorpresa della risonanza mediatica avuta dalla morte del 21enne, ucciso in seguito a un pestaggio lo scorso anno a ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 settembre 2021) La donna, in un'intercettazione con il figlio Gabriele, sembra sorpresa della risonanza mediatica avuta dalla morte del 21enne, ucciso in seguito a un pestaggio lo scorso anno a ...

Advertising

repubblica : Omicidio Colleferro, la madre dei fratelli Bianchi su Willy: 'Manco fosse morta la regina' [di Clemente Pistilli] - SkyTG24 : Omicidio Willy, la mamma dei fratelli Bianchi: “Manco fosse morta la regina” - ilriformista : La madre di Marco e Gabriele Bianchi, Simonetta Di Tullio, non ha mai parlato dopo il dramma, né ha mai scritto ai… - LuciaLena2 : RT @catlatorre: 'L'hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina' dice in un'intercettazione telefonica con uno dei due figli, la… - EzioMorassutti : RT @catlatorre: 'L'hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina' dice in un'intercettazione telefonica con uno dei due figli, la… -