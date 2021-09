L’Inter non ha gradito le parole di Commisso: possibile replica in giornata (Di lunedì 20 settembre 2021) possibile replica delL’Inter a Commisso Ospite della trasmissione televisiva 90° minuto su Rai Due, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso tra le altre cose ha parlato della situazione finanziaria della Serie A e in particolar modo per quanto riguarda gli stipendi e l’indice di liquidità. parole queste che non sono piaciute in casa Inter, menzionata in maniera esplicita insieme alla Juventus, e che secondo il Corriere dello Sport potrebbe replicare in giornata con un comunicato. “Le parole di Commisso hanno infiammato la sfida con la Fiorentina. Era inevitabile.L’Inter non si aspettava un attacco del genere. La domenica stava trascorrendo tra la soddisfazione per il 6-1 rifilato al ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 settembre 2021)delOspite della trasmissione televisiva 90° minuto su Rai Due, il presidente della Fiorentina Roccotra le altre cose ha parlato della situazione finanziaria della Serie A e in particolar modo per quanto riguarda gli stipendi e l’indice di liquidità.queste che non sono piaciute in casa Inter, menzionata in maniera esplicita insieme alla Juventus, e che secondo il Corriere dello Sport potrebbere incon un comunicato. “Ledihanno infiammato la sfida con la Fiorentina. Era inevitabile.non si aspettava un attacco del genere. La domenica stava trascorrendo tra la soddisfazione per il 6-1 rifilato al ...

