Emmy Awards 2021 | tutti i vincitori

(Di lunedì 20 settembre 2021) Josh O'Connor e Olivia Colman The Crown ha fatto incetta di statuette alla 73° edizione degli: ben undici premi sono andati alla serie Netflix che indaga la storia dei reali d’Inghilterra, tra i quali quelli come Miglior Attore e Attrice Protagonista, Attore e Attrice non protagonista e finanche Guest femminile. Ottimi riscontri anche per l’altro grande successo Netflix La Regina degli Scacchi, che porta a casa altrettanti premi, mentre Ted Lasso deve “accontentarsi” di sette. Ecco a seguireper categoria.degli...

Advertising

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Tutti i vincitori degli #EmmyAwards2021, un'edizione da pronostico ma con grandi snobbati - PopspaceI : EMMY 2021 - La lista dei vincitori Stanotte ci sono stati i 73esimi Emmy Awards, e tra i grandi vincitori ci sono T… - 3cinematographe : Come da aspettative, trionfano The Crown e Ted Lasso all'edizione del Emmy Awards 2021, che ha comunque riservato q… - cinefilosit : Emmy Awards 2021: The Crown e Ted Lasso vincono tutto #ILoveCInefilos - ciakmag : Tanta #Netflix e grandi attori premiati dagli #EmmyAwards. Incredibilmente all'asciutto alcune delle serie più amat… -

Ultime Notizie dalla rete : Emmy Awards

Pronostici confermati: agli2021 trionfano The Crown , la serie di Peter Morgan sulla famiglia reale inglese di Netflix, Ted Lasso , la serie comica di Apple tv+ e La Regina degli Scacch i (Netflix). La premiazione ...Dopo la cerimonia del 2020, svoltasi in edizione virtuale a causa della pandemia di Covid - 19, gli2021 tornano in presenza. La serata di premiazione degli2021 é stata trasmessa in diretta da Los Angeles alla presenza di poco più di 600 invitati - in possesso di Green Pass, ...Ieri notte l’America era incollata davanti alla TV per i 73° Emmy Awards 2021, svoltisi con diverse dislocazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa per venire incontro alle esigenze dei protocolli di ...Michaela Coel si è aggiudicata la vittoria agli Emmy della notte scorsa per la migliore sceneggiatura per la serie I May Destroy You ...