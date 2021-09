DA GRANDE: NON BASTA UNO STANCO COPIA E INCOLLA PER ANDARE BENE SU RAI1 (Di lunedì 20 settembre 2021) Gli occhi erano tutti su Cattelan, dei giornalisti e addetti ai lavori, perché i telespettatori non c’erano o c’erano in ben pochi. Appena 2,4 milioni di telespettatori con il 12,67% di share per il debutto di Da GRANDE, lo show battesimo di Alessandro Cattelan su RAI1. Tradito anche dal pubblico più giovane (9,32%) e salvato in parte dagli adulti (15,72% sopra i 55 anni). GRANDE attesa e GRANDE delusione verrebbe da dire, e i numeri non c’entrano niente. Tutto qua verrebbe da dire? Un varietà innovativo, andiamo a stupire il pubblico di RAI1! Un pubblico immaginato forse come un gruppo di pensionati che ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 settembre 2021) Gli occhi erano tutti su Cattelan, dei giornalisti e addetti ai lavori, perché i telespettatori non c’erano o c’erano in ben pochi. Appena 2,4 milioni di telespettatori con il 12,67% di share per il debutto di Da, lo show battesimo di Alessandro Cattelan su. Tradito anche dal pubblico più giovane (9,32%) e salvato in parte dagli adulti (15,72% sopra i 55 anni).attesa edelusione verrebbe da dire, e i numeri non c’entrano niente. Tutto qua verrebbe da dire? Un varietà innovativo, andiamo a stupire il pubblico di! Un pubblico immaginato forse come un gruppo di pensionati che ...

