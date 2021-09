Covid | casi in Gb risalgono a 36 000 | ma morti e ricoveri calano

Advertising

Agenzia_Ansa : I casi di contagio e di malattia grave calano 'sostanzialmente' con la terza dose Pfizer. Lo sottolinea uno studio… - MediasetTgcom24 : Covid, studio su dati Israele: con 3 dosi Pfizer giù contagi e casi gravi #Covid - MediasetTgcom24 : Covid: 2.407 nuovi casi (122.441 tamponi), 44 morti e 3.383 guariti #covid - free___way : Segni di cicatrici sul cuore degli adolescenti. Dicono solo casi rari per un adolescente che ha la vita davanti a s… - silviaqueen5 : RT @fratotolo2: Il comico americano #ChrisRock si è preso il Covid, nonostante fosse vaccinato, e esorta tutti a vaccinarsi. Gli risponde… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid casi

'Siamo ansiosi di estendere la protezione offerta dal vaccino a questa popolazione più giovane', ha affermato il CEO di Pfizer, Albert Bourla , osservando che 'da luglio, ipediatrici di- ...in Italia, il bollettino del 20 settembre Il totale deidi- 19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.638.516, di cui 130.354 morti e 4.395.648 dimessi e guariti, 3.383 ...GENOVA - Sono 43 i nuovi positivi al Covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi da 1.355 tamponi molecolari, a cui si sono aggiunti 1.236 tamponi antigenici rapidi.Covid Lazio, bollettino di lunedì 20 settembre: 243 nuovi casi e 6 morti, 127 contagi a Roma Il bollettino sull’andamento dei contagi da Covid-19: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, lunedì 20 se ...