Colgate-Palmolive positiva dopo un upgrade

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Modesto guadagno per, che avanza dello 0,24% in un mercato colpito da venite generalizzate. A fare da assist alle azioni contribuisce l’giunto da Deutsche Bank che ha alzato il giudizio sul titolo a “buy” dal precedente “hold” e incrementato il target price a 86 dollari dagli 84 indicati in precedenza. Comparando l’andamento del titolo con l’S&P 100, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativain confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale -0,81%, rispetto a -2,7% dell’S&P 100). Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al ...

Advertising

Icelander_is : RT @_Pehicc: Colgate-Palmolive - _Pehicc : Colgate-Palmolive - aftrotta2007 : Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mondelez, Danone, Unilever, Colgate Palmolive, Procter & Gamble e Mars, fingono di aver… - promo_concorsi : Cashback Colgate, Palmolive, Fabuloso, Ajax, Soflan, Sanex “Più uniti. Più Forti”: ricevi il rimborso del 50%… - ScontrinoFelice : #Cashback #Colgate, #Palmolive, #Fabuloso, #Ajax, #Soflan, #Sanex “Più uniti. Più Forti”: ricevi il #rimborso del 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Colgate Palmolive

Teleborsa

Modesto guadagno per, che avanza dello 0,24% in un mercato colpito da venite generalizzate. A fare da assist alle azioni contribuisce l'upgrade giunto da Deutsche Bank che ha alzato il giudizio sul ...... AstraZeneca (il suo farmaco per il cancro al seno Enhertu ha mostrato risultati positivi in uno studio di fase tre),(upgrade) e Laredo Petroleum / Occidental Petroleum (timori ...(Teleborsa) - Modesto guadagno per Colgate-Palmolive, che avanza dello 0,24% in un mercato colpito da venite generalizzate.A fare da assist alle azioni contribuisce l'upgrade giunto da Deutsche Bank..Esistono legami commerciali e comuni attività di lobby tra le aziende che impiegano imballaggi monouso e l’industria petrolifera e del gas. Se compagnie come Saudi Aramco, Total, Exxon e Shell stanno ...