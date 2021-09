Chiara Ferragni e Fedez pronti a sbarcare su Amazon Prime con una serie tutta loro (Video) (Di lunedì 20 settembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a sbarcare su Amazon Prime con una serie tutta loro. Si chiamerà The Ferragnez e il suo arrivo è previsto per il mese di dicembre. Ad annunciarlo pochi istanti fa sono stati proprio i genitori di Leone e Vittoria a mezzo social. “L’abbiamo fatto per davvero”, ha scritto Chiara condividendo il Video promozionale di questa loro grande novità. “Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 settembre 2021)sonosucon una. Si chiamerà The Ferragnez e il suo arrivo è previsto per il mese di dicembre. Ad annunciarlo pochi istanti fa sono stati proprio i genitori di Leone e Vittoria a mezzo social. “L’abbiamo fatto per davvero”, ha scrittocondividendo ilpromozionale di questagrande novità. “Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova...

