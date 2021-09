Calcio | Mattarella saluta ‘Spina’ | ‘contenti che è pronto a riprendere’**

(Di lunedì 20 settembre 2021) Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Un saluto a Leonardo Spinazzola. Durante il suo splendido europeo i suoi compagni lo chiamavano, chiamare per nome e cognome mi ricorda l’appello scolastico. Vorrei ringraziarla e apprezzare molto il fatto che la vediamo in buona salute ea riprendere”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, durante il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, a Pizzo calabro, ha replicato al difensore della nazionale, che in precedenza avevato il Capo dello Stato assicurandolo suo stato di salute, dicendo di aver “buttato le stampelle”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un modo per rassicurare, che durante l'incongtro al Quirinale con la Nazionale aveva citato il difensore: 'Complimenti a Spinazzola che ieri sera con le stampelle è riuscito a precedere ...Massimo M. Veronese per 'il Giornale' francesco repice Per 'The Voice' la radiocronaca di una partita non è narrativa, ma ring. Dove si combatte, si suda, si soffre. Anche ascoltarlo è un'esperienza ...Pizzo calabro (Vv), 20 set. (Adnkronos) – “Oggi è un giorno speciale, allegro, di speranza e di impegno per l’intero Paese. Come ogni anno il primo giorno di scuola suscita festa e attesa, ma quest’an ...Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella da Pizzo Calabro per la cerimonia d'inaugurazione dell'anno scolastico. “Ora grazie alle vaccinazioni la chiusura delle scuole non deve più accadere – è l’a ...