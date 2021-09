Bambino di 4 anni caduto dal balcone a Napoli, il domestico: “L’ho lasciato cadere” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Ho avuto un capogiro”. Mariano Cannio, il domestico di 38 anni fermato per l’omicidio del piccolo Samuele, ha confermato di aver lasciato cadere dal balcone il Bambino di quasi 4 anni morto venerdì scorso nel centro di Napoli. L’uomo, il cui fermo è stato convalidato oggi dalla giudice per le indagini preliminari, al momento della caduta si trovava nella casa di via Foria per fare le pulizie. “Sono uscito fuori al balcone, avendo sempre il piccolo in braccio, e appena uscito in prossimità della ringhiera ho avuto un capogiro”, ha detto il 38enne nel corso dell’udienza per la convalida del fermo, durata circa un’ora e mezza. “Mi sono affacciato dal balcone mentre avevo il Bambino in ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 settembre 2021) “Ho avuto un capogiro”. Mariano Co, ildi 38fermato per l’omicidio del piccolo Samuele, ha confermato di averdalildi quasi 4morto venerdì scorso nel centro di. L’uomo, il cui fermo è stato convalidato oggi dalla giudice per le indagini preliminari, al momento della caduta si trovava nella casa di via Foria per fare le pulizie. “Sono uscito fuori al, avendo sempre il piccolo in braccio, e appena uscito in prossimità della ringhiera ho avuto un capogiro”, ha detto il 38enne nel corso dell’udienza per la convalida del fermo, durata circa un’ora e mezza. “Mi sono affacciato dalmentre avevo ilin ...

