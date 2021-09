Ardea | acqua contaminata nella casa a due passi dalla discarica di Roncigliano | pozzo chiuso dal Comune

(Di lunedì 20 settembre 2021) Circa 500 metridi. E’ questa la distanza di un’abitazione alla quale, a seguito di alcuni prelievi effettuati ad agosto, oggi è stato proibito da Asl edil’uso diproveniente dal proprio. La ragione? Parametri fuori norma (qui tutti i documenti) in particolare di Enterococchi, 1 MPN/100 ml, Batteri Coliformi, 1 MPN/100 ml, ma soprattutto il riscontro (tracce) di 1,2 – Dicloro Propano, sostanza già rinvenuta nell’area e classificata come cancerogena. Contaminanti che, nel loro insieme, non “risultano conformi ai valori di parametro stabiliti dal D.L.vo n. 31/2001 per acque destinate al consumo umano” e che per questo hanno portato il Sindaco Mario Savarese a firmare un’ordinanza intimando “l’immediata sospensione ...

