Ancora Ganna

(Di lunedì 20 settembre 2021) I Mondiali di ciclismo si erano aperti con il più oscuro dei presagi. Poco prima del loro inizio, l’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha dato la notizia della morte di Chris Anker Sørensen, ex ciclista danese di 37 anni, gettando un’ombra sulla competizione che si stava per aprire in Belgio. C’è stato un momento, poco più di dieci anni fa, in cui era legittimo pensare che Chris Anker Sørensen avesse del potenziale per arrivare ai massimi livelli. O almeno: personalmente lo pensavo. In particolare mi piaceva il suo modo di pedalare sempre con la bocca spalancata come se dovesse mangiarsi tutta l’aria che riusciva a tirare dentro, magari per toglierne il più possibile agli avversari. ...