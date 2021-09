Volley, Italia Campione d’Europa per la settima volta: tutti i precedenti. Si fa festa dopo 16 anni (Di lunedì 20 settembre 2021) L’Italia ha vinto gli Europei 2021 di Volley maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Slovenia per 3-2 e sono saliti sul gradino più alto del podio alla Spadek Arena di Katowice (Polonia). La nostra Nazionale si è imposta in rimonta da 1-2, riuscendo a laurearsi Campionessa d’Europa per la settima volta nella sua storia, a sedici anni di distanza dall’ultima affermazione. Prima di oggi l’Italia aveva conquistato il titolo per ben sei volte: nel 1989 sconfiggendo la Svezia in finale a casa sua, nel 1993 e nel 1995 battendo sempre l’Olanda tra Finlandia e ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) L’ha vinto gli Europei 2021 dimaschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Slovenia per 3-2 e sono saliti sul gradino più alto del podio alla Spadek Arena di Katowice (Polonia). La nostra Nazionale si è imposta in rimonta da 1-2, riuscendo a laurearsissaper lanella sua storia, a sedicidi distanza dall’ultima affermazione. Prima di oggi l’aveva conquistato il titolo per ben sei volte: nel 1989 sconfiggendo la Svezia in finale a casa sua, nel 1993 e nel 1995 battendo sempre l’Olanda tra Finlandia e ...

chetempochefa : L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? Straordinari i nostri azzurri che hanno battuto la Slovenia e hanno vinto l’Europe… - mauroberruto : Un’Italia meravigliosa, fatta di ragazzi che giocano per la scritta che portano sul davanti della maglia e non per… - repubblica : Volley, l'Italia e' campione d'Europa: sconfitta in finale la Slovenia - mariannarima : RT @RaiSport: ?? #ITALIA SUL TETTO D'#EUROPA Gli azzurri battono al tie-break la #Slovenia e conquistano il titolo europeo #EuroVolley #ita… - _namelessale : Aspetto solo i quadratini nascosti domani sui giornali di “sport” per l’Italia del volley CAMPIONE D’EUROPA. #ItaliaSlovenia -