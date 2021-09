Verona - Roma 3 - 2 | i giallorossi subiscono la rimonta

(Di domenica 19 settembre 2021), 19 settembre 2021 - Incredibile sconfitta per lain casa del: ipassano in vantaggio nel primo tempo, ma nella ripresa succede praticamente di tutto compresa la ...

IBANEZ 6 Il meno colpevole della groviera di. Nervi saldi e intelligenza tattica per provare ... Innesca pure l'autogol di Ilic e dimostra di essere il faro assoluto delladi Mou. SHOMURODOV .... Ladi Jose Mourinho cade ae vede interrompersi la serie di sei vittorie consecutive, tra campionato e coppe. I giallorossi devono così cedere la vetta della classifica all'Inter, ...La Lazio strappa un pari in rimonta in casa con il Cagliari, prima sconfitta per Mourinho a Verona. Ciro Immobile © . Una domenica pomeriggio che doveva servire alla ...Il tabellino della partita Hellas Verona - Roma, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...