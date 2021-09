Sampdoria, Caputo fa cifra tonda: 50 i gol in Serie A (Di domenica 19 settembre 2021) Francesco Caputo ha firmato il suo primo gol per la Sampdoria sfruttando al meglio il bell’assist di Antonio Candreva Al minuto 31 della sfida tra Empoli e Sampdoria i blucerchiati si portano in vantaggio grazie alla rete di Francesco Caputo, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Antonio Candreva. L’attaccante non esulta visti i suoi trascorsi a Empoli ma fa male alla sua ex squadra sfruttando al meglio una ripartenza terminata con un bell’assist fornito da Antonio Candreva in verticale. È il cinquantesimo gol di Caputo in Serie A, il primo con la maglia della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Francescoha firmato il suo primo gol per lasfruttando al meglio il bell’assist di Antonio Candreva Al minuto 31 della sfida tra Empoli ei blucerchiati si portano in vantaggio grazie alla rete di Francesco, bravo a sfruttare al meglio l’assist di Antonio Candreva. L’attaccante non esulta visti i suoi trascorsi a Empoli ma fa male alla sua ex squadra sfruttando al meglio una ripartenza terminata con un bell’assist fornito da Antonio Candreva in verticale. È il cinquantesimo gol diinA, il primo con la maglia della ...

