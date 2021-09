LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP in DIRETTA: inizia Gara-1, non c’è Tony Cairoli! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BRUTTA CADUTA PER Tony CAIROLI NELLE QUALIFICHE: COME STA IL SICILIANO VIDEO: LA CADUTA DI Tony CAIROLI 20? In casa Italia Alberto Forato è dodicesimo, mentre Alessandro Lupino è ventiduesimo. 21? Perde posizioni Romain Febvre, il francese al momento è sesto. 22? Jorge Prado passa Ben Watson, che battaglia per il secondo posto! 23? Tim Gajser dimostra che con i problemi fisici non si scherza, il leader della classifica mondiale è ultimo, vediamo se riuscirà a portare a termine la Gara. 24? Posizione invariate in testa, Herlings ha già più di 4 secondi di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABRUTTA CADUTA PERCAIROLI NELLE QUALIFICHE: COME STA IL SICILIANO VIDEO: LA CADUTA DICAIROLI 20? In casa Italia Alberto Forato è dodicesimo, mentre Alessandro Lupino è ventiduesimo. 21? Perde posizioni Romain Febvre, il francese al momento è sesto. 22? Jorge Prado passa Ben Watson, che battaglia per il secondo posto! 23? Tim Gajser dimostra che con i problemi fisici non si scherza, il leader della classifica mondiale è ultimo, vediamo se riuscirà a portare a termine la. 24? Posizione invariate in testa, Herlings ha già più di 4 secondi di ...

