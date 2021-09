Green pass obbligatorio a lavoro, Mantovani a Sky TG24: “Superare incertezza su privacy” (Di domenica 19 settembre 2021) Mario Mantovani, presidente Manageritalia e Cida, è stato ospite di Sky TG24 per parlare di Green pass, dopo la decisione del governo di renderlo obbligatorio sui luoghi di lavoro, pubblici e privati, dal prossimo 15 ottobre (LE REGOLE). Mantovani, intervistato da Giovanna Pancheri durante e-Venti, ha risposto a domande su come avverranno i controlli sul certificato verde all’interno delle aziende, su chi dovrà sostenere i costi e sulle conseguenze per chi si rifiuterà di presentarlo. Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 settembre 2021) Mario, presidente Manageritalia e Cida, è stato ospite di Skyper parlare di, dopo la decisione del governo di renderlosui luoghi di, pubblici e privati, dal prossimo 15 ottobre (LE REGOLE)., intervistato da Giovanna Pancheri durante e-Venti, ha risposto a domande su come avverranno i controlli sul certificato verde all’interno delle aziende, su chi dovrà sostenere i costi e sulle conseguenze per chi si rifiuterà di presentarlo.

