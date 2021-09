Giorgetti mette ancora il dito nella piaga di Salvini | Green pass aumenta libertà

(Di domenica 19 settembre 2021) “Le decisioni difficili assunte dal governo, come l’obbligo delsui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la, ma adre lae l’incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire” le parole del ministro dello Sviluppo economico, Giancarloalla Fiera di Milano non sono solo una rivendicazione dell’ultimo provvedimento varato dal governo, ma un voler chiarire una posizione diversa da quella, almeno inizialmente, tenuta da Matteo. Il segretario della Lega, infatti si era espresso più volte contro l’estensione ...

... da FdI, giunge la mozione di sfiducia individuale che inevitabilmente lonell'angolo, ... E in ogni caso in Parlamento gente come(e non solo lui) non ci pensa nemmeno a mettere in ...Insomma, mentre Salvinii bastoni tra le ruote sul green pass,lavora per ridare all'Italia non solo una produzione strategica in vista anche del Pnrr dove tra strade, ponti e ...“Le decisioni difficili assunte dal governo, come l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro. Abbiamo fatto queste mis ...Politica ed imprenitori attorno ad un tavolo in Biblioteca. Il primo cittadino:"Qui abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti" ...