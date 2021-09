Giorgetti inaugura Micam: "Il governo sosterrà il sistema moda" (Di domenica 19 settembre 2021) Taglio del nastro in Fiera Milano a Rho per il salone internazionale della calzatura, Mipel la mostra della pelletteria e TheOneMilano dedicato all'haute-à-porter donna aperti fino al 21 settembre. In corso fino al 22, Homi Fashion&Jewels. Carlo Ferro, presidente dell'Ice: "Export made in Italy in forte crescita" Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 settembre 2021) Taglio del nastro in Fiera Milano a Rho per il salone internazionale della calzatura, Mipel la mostra della pelletteria e TheOneMilano dedicato all'haute-à-porter donna aperti fino al 21 settembre. In corso fino al 22, Homi Fashion&Jewels. Carlo Ferro, presidente dell'Ice: "Export made in Italy in forte crescita"

