Funivia Mottarone, la zia di Eitan arrivata in Israele (Di domenica 19 settembre 2021) E' giunta in Israele Aya Biran , la zia paterna e tutrice legale di Eitan , il bimbo di sei anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia della Funivia Stresa - Mottarone . La possibilità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 settembre 2021) E' giunta inAya Biran , la zia paterna e tutrice legale di, il bimbo di sei anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia dellaStresa -. La possibilità ...

Caso Eitan, c'è terzo indagato: israeliano che guidò auto verso Lugano C'è una terza persona indagata nel caso del presunto rapimento del piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone , portato in Israele l'11 settembre. Lo scrivono oggi Il Corriere della Sera e La Provincia Pavese. Si tratta di un 56enne israeliano indagato, oltre al nonno e alla nonna del ...

