Esorcista lancia allarme | oggi è più difficile scacciare satana – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 19 settembre 2021) Sacerdote mette in guardia dall’azione sempre più spietata del demonio e di quantosia molto piùliberare una persona posseduta. Unci spiega come, con il passare degli anni, il demonio si sia rafforzato e liberare una persona dal suo possesso stia diventando sempre più. Come mai succede questo? L'articolo proviene da La Luce di Maria.