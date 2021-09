Condotta antisportiva | la FIGC apre un procedimento contro il calciatore!

(Di domenica 19 settembre 2021) Secondo quanto riportato da ANSA, la Procura federale ha aperto unSalvatore Esposito, della Spal. La Procura federale è giunta a questa conclusione dopo aver visionato i video della partita Reggina – Spal. Il match valido per la 4 giornata di Serie B si è disputato ieri e si è concluso 2-1 per i padroni di casa. L’accusa nei confronti di Salvatore Esposito è quella di: “e in violazione dei principio di lealtà e correttezza dopo la segnatura del gol su calcio di rigore, nell’esultanza rivolta ai tifosi presenti allo stadio”. Nelle prossime ore la Procura federale ...

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? Condotta antisportiva: la #Figc accusa #Esposito della #Spal Il procedimento della Procura nei confronti del calciatore pe… - news_bologna : Condotta antisportiva, la Figc accusa Esposito della Spal - AnsaCalabria : Condotta antisportiva, la Figc accusa Esposito della Spal. Procedimento Procura nei confronti del calciatore dopo e… - infoitsport : Calcio: condotta antisportiva, Figc accusa Esposito della Spal - Ansa_ER : Condotta antisportiva, la Figc accusa Esposito della Spal. Procedimento Procura nei confronti del calciatore dopo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Condotta antisportiva

... 'La Procura Federale, dopo avere acquisito i video della partita Reggina - Spal, ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore della Spal Salvatore Esposito, per lae ...... ha "aperto un procedimento nei confronti del calciatore degli emiliani, Salvatore Esposito", per "e in violazione dei principio di lealtà e correttezza dopo la segnatura del ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - La Procura federale, dopo avere acquisito i video della partita Reggina-Spal, valida per la 4/a giornata del campionato di calcio di Serie B e disputata allo stadio ...La Procura Federale, dopo avere acquisito i video della partita Reggina-Spal, ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore della Spal Salvatore.