Chiara Ferragni fa una nuova magia | sigla un accordo con Safilo e il titolo vola in borsa

AGI - Safilo ha siglato un'intesa con Chiara Ferragni per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione di occhiali in licenza col marchio dell'imprenditrice e influencer. L'intera gamma di occhiali, sia da sole sia da vista, verrà presentata per la Primavera Estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022. "Siamo entusiasti di accogliere nel nostro portafoglio una delle più famose e influenti imprenditrici digitali al mondo", ha sottolineato l'ad di Safilo Angelo Trocchia. "Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell'eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni, lavorando in sinergia con lo straordinario potere della fan base globale di Chiara per rafforzare ulteriormente la presenza di ...

