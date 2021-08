Rinnovo Insigne: niente assilli, De Laurentiis è sereno (Di lunedì 9 agosto 2021) Rinnovo Lorenzo Insigne, il Napoli non ha trovato ancora l’accordo con il suo capitano. Il calciatore ha segnato subito contro l’Ascoli, con De Laurentiis a guardarlo dalla tribuna. Fino ad ora i rapporti sono rimasti freddi ed all’orizzonte non ci sono schiarite. Possibile che si vada ancora avanti con questo modo di fare, attendendo tempi migliori per intavolare una trattativa che possa soddisfare entrambe le parti. Contratto Insigne: gli aggiornamenti Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa per il Rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne: Il resto, è routine da ritiro, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 agosto 2021)Lorenzo, il Napoli non ha trovato ancora l’accordo con il suo capitano. Il calciatore ha segnato subito contro l’Ascoli, con Dea guardarlo dalla tribuna. Fino ad ora i rapporti sono rimasti freddi ed all’orizzonte non ci sono schiarite. Possibile che si vada ancora avanti con questo modo di fare, attendendo tempi migliori per intavolare una trattativa che possa soddisfare entrambe le parti. Contratto: gli aggiornamenti Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla trattativa per ildi contratto di Lorenzo: Il resto, è routine da ritiro, ...

