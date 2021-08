Lettere di incoraggiamento e di resistenza

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 agosto 2021) Riccardo Noury: A livello nazionale, oltre all’azione della commissione Esteri, quali attività sono state portate avanti? Laura Boldrini: Come deputate impegnate nel sostenere il processo democratico in Bielorussia, anche noi abbiamo preso delle iniziative. Mi piace soprattutto ricordare quella, a cui altri hanno aderito, che in Italia è stata veicolata dalla Federazione italiana dei diritti umani in collaborazione con Supolka, l’associazione della diaspora: l’adozione di un prigioniero o di una prigioniera politica. Ho voluto adottare Maria Kolesnikova, una delle tre leader dell’opposizione, e le ho scritto una lettera. Mi piace condividerla con i nostri lettori. «Carissima Maria, sono ...