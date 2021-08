I Santi di Lunedì 9 Agosto 2021 (Di lunedì 9 agosto 2021) Santa TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (EDITH STEIN) Vergine e martire – FestaBreslavia, Polonia, 12 ottobre 1891 – Auschwitz, Polonia, 9 Agosto 1942Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo agnostica. Studia filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha fama di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 1922. Insegna per otto anni a Speyer (dal 1923 al 1931). Nel 1932 viene ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 agosto 2021) Santa TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (EDITH STEIN) Vergine e martire – FestaBreslavia, Polonia, 12 ottobre 1891 – Auschwitz, Polonia, 91942Edith Stein nasce a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre 1891, da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo agnostica. Studia filosofia a Gottinga, diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. Ha fama di brillante filosofa. Nel 1921 si converte al cattolicesimo, ricevendo il Battesimo nel 1922. Insegna per otto anni a Speyer (dal 1923 al 1931). Nel 1932 viene ...

Ultime Notizie dalla rete : Santi Lunedì Acqua a rischio interruzioni: Firenze, Prato e Pistoia, disagi in tre province Quando mancherà l'acqua I disagi principali cominceranno alla mezzanotte tra lunedì 9 e martedì 10 ... Autobotti: Fontanello Bottegone - Scuola di Bottegone Via Fernando Santi - Via di Salceto - Via ...

Lunedì alle 16 i funerali del comandante Santi Si celebreranno domani alle 16, presso la chiesa di Santa Maria del Rosario di Ladispoli i funerali dell'ex comandante della Municipale di Ladispoli David Santi. Il primo vigile aveva 70anni ed è scomparso ieri.

