I “furbetti” del Green pass truffati due volte: comprano certificati falsi e poi vengono ricattati (Di lunedì 9 agosto 2021) È iniziato tutto sulle chat di Telegram, dove a ridosso del 6 agosto, giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo della certificazione verde per determinate attività, sono comparse una serie di offerte per l’acquisto di un Green pass falso a un costo che va dai 150 ai 350 euro. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “Ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci (nome, cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì il Green ... Leggi su tpi (Di lunedì 9 agosto 2021) È iniziato tutto sulle chat di Telegram, dove a ridosso del 6 agosto, giorno in cui è entrato in vigore l’obbligo della certificazione verde per determinate attività, sono comparse una serie di offerte per l’acquisto di unfalso a un costo che va dai 150 ai 350 euro. Gli utenti venivano attratti con messaggi del seguente tenore: “Ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci (nome, cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì il...

RoxLory : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… - Pow_Wow_Indian : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… - alborama : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… - Stefania_1972 : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… - lm261101 : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… -