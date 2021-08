Green pass, il nodo dei controlli a scuola e a lavoro: a chi spettano? (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Green pass "supera" il primo fine settimana di nuovi divieti e restrizioni per chi non lo ha mentre non si placa la protesta di piazza dei contrari alla certificazione verde. Se l'obbligo del ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 9 agosto 2021) Il"supera" il primo fine settimana di nuovi divieti e restrizioni per chi non lo ha mentre non si placa la protesta di piazza dei contrari alla certificazione verde. Se l'obbligo del ...

LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - borghi_claudio : Mannaggia... pure con la terza dose e il green pass... com'era quella che i vaccinati non contagiano? - borghi_claudio : Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass - ombrysan : RT @claudio_2022: Il green pass è già un disastro economico. Il certificato ha messo a rischio in pochi giorni 140mli di euro. Luigi Scarda… - Emmepi50926579 : RT @Gaiagioialiber1: Dovete finirla di scrivere 'i furbetti del green pass '. Non c'è nessun furbetto. Io non ce l'ho, non lo voglio il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Alle prossime elezioni ci sarà un nuovo partito unico di centrodestra, spiega Silvio Berlusconi Anche Silvio Berlusconi, in un'intervista alla Stampa, dice la sua sul Green Pass in azienda e commenta la nuova disposizione del centrodestra italiano. Il leader di Forza Italia è fermo e deciso: "Il vaccino è fondamentale per sé stessi e per ridurre il rischio di ...

Green Pass: regole per Scuola e Università dal 1° settembre Green Pass per insegnanti e universitari da settembre 5 Agosto 2021 In Gazzetta Ufficiale le nuove regole per l' anno scolastico 2021 - 2022 , con il nuovo obbligo di Green Pass Covid che si applica ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa ''Armonie in Controluce'', a San Benedetto del Tronto concerto all'alba del Ferragosto Domenica 15 agosto alle ore 5,30 sarà possibile assistere al suggestivo concerto all’alba “Armonie in Controluce” che si terrà presso il Giardino Nuttate de Lune, dove si esibiranno il Quintetto d’Arc ...

Partenza soft per l'utilizzo del green pass, sono in pochi a chiederlo Un sondaggio della SWG riporta come i no green pass convinti sarebbero tra il cinque e il dieci per cento della popolazione ...

