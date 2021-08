Csel | con Foggia oltre mezzo milione italiani vive in comuni commissariati per mafia

(Di lunedì 9 agosto 2021)diin uno dei 44che è attualmente commissariato per essere stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. A far superare la soglia dei 500mila abitanti è stata la decisione, assunta il 5 agosto dal Consiglio dei ministri, di deliberare lo scioglimento del Comune di, la cui gestione sarà affidata a una commissione straordinaria che la guiderà per un periodo compreso tra 12 e 18 mesi, con la missione di riportare l’amministrazione sui binari della legalità. A calcolarlo è ...

Adnkronos

Lo dimostra esplicitamente il report realizzato da(Centro studi enti locali) per Adnkronos ... A seguire il centro Italia42 enti locali (13% del totale) e uno stanziamento complessivo pari a ......111,9 milioni, Reggio Calabria45,8 milioni, Salerno33,1 milioni e Modica, nel ragusano, che si è vista assegnare oltre 11 milioni. E' quanto emerge dal report realizzato dalper l'...Oltre mezzo milione di italiani vive in uno dei 44 comuni che è attualmente commissariato per essere stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e di ...La Consulta ha dichiarato "incostituzionale, il ripetuto slittamento in avanti della restituzione dei debiti e del rientro dei disequilibri finanziari legati alle modalità di contabilizzazione del Dec ...