Con l'anticiclone Lucifero arriva la settimana più calda dell'estate: picchi di 48°C al Sud (Di lunedì 9 agosto 2021) Siamo alle porte della settimana più calda dell'estate. L'anticiclone subtropicale africano Lucifero si sta espandendo con sempre maggiore forza dalle sue terre natie per raggiungere il nostro Paese: le temperature che potranno raggiungere i 47-48°C al Sud. Non ci saranno però solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ci penserà pure la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento. Come spiega il team del sito www.iLMeteo.it la ...

