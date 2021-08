10 canzoni sul mare che forse non conosci (Di lunedì 9 agosto 2021) Dai bergamaschi ISIDE a Stefano Bollani, passando per Cambogia e Enzo Carella. L’estate è il tempo giusto per scoprire piccoli grandi tesori. Rigorosamente sul bagnasciuga, con le cuffie alle orecchie Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 9 agosto 2021) Dai bergamaschi ISIDE a Stefano Bollani, passando per Cambogia e Enzo Carella. L’estate è il tempo giusto per scoprire piccoli grandi tesori. Rigorosamente sul bagnasciuga, con le cuffie alle orecchie

Advertising

cheesegender : @mattiathecoat Beh sul secondi punto ti do ragione, però magari maturerò anche io il pensiero che dedicare le canzo… - xtommoway : queste sono alcune delle canzoni che Harry ascolta ,, ci sono un sacco di playlist stupende sul profilo spotify di… - M1T4M_ : @giuslx ESATTO, ho letteralmente una playlist di canzoni solo per ascoltarle sul bus - FedericaSure : @alone73x1 E la scena in auto con uno dei brani più struggenti (a mio avviso) tra le canzoni italiane? “Spostati e… - lux_is_is : Ma perchè nelle canzoni inglesi tutti piangono sul pavimento del bagno? Cioè amo già stai di merda almeno sul letto -